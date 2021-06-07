Madencilik (Mining) Nedir? Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır Ve Yasal Mı?

Madencilik yapmanın çok farklı yöntemleri bulunuyor. CPU ve GPU madenciliği bunlardan sadece bazılarıdır.

Madencilik (Mining) Nedir?

Herkesin yakından takip ettiği madencilik sisteminin nasıl çalıştığı hakkında oldukça fazla araştırma yapabiliyor. Madencilikten esinlenen kişiler, madencilik yapmak adına bazı detaylara sahip olmak istiyor. Madencilik yapabilmenin çok farklı yolları bulunuyor. Kişiler kendilerine uygun olan herhangi bir yöntemi seçerek, madencilik yapmaya başlayabilir. Yapılacak olan madencilik türlerinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar da olabiliyor. Madencilik yapmak her ne kadar kolay gözükse de, detayları oldukça fazladır. Madencilik türlerinin bazılarında kişilerin ufak bir sermayeye sahip olması gerekiyor.

Özellikle CPU madenciliği herkesin duymuş olduğu bir madencilik türüdür. Madencilik sisteminde kullanılan en eski yöntemlerden biridir. İşlemcileri yüksek bir masaüstü bilgisayarı olan bireyler, kolayca CPU madenciliği yapabilir. Kolay yapılabilmesi nedeniyle çok tercih edilen madencilik türlerinden biridir. İlk zamanlarda çok kullanılsa da, günümüzde pek yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında yer almıyor.

Masaüstü bilgisayarların tüketimi çok fazla olması nedeniyle, madencilikte çok yavaş kalabiliyor. Madenciliğe yeni başlayacak kişiler, masaüstü bilgisayarlarını kullanarak iyi bir başlangıç yapabilir. CPU madenciliği yapmak için, bilgisayar ve birkaç program yeterli olacaktır. Dizüstü bilgisayarlarda CPU madenciliği çok fazla önerilmiyor. Laptoplar daha kolayca ısınabilen cihazlar olması nedeniyle, kazma işlemleri sırasında bozulabilir veya zarar görebilir.

Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır ve Yasal mı?

Kripto para madenciliğiyle ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de, yasal olup olmadığıdır. Kripto para madenciliği tüm dünyada yaygın olarak yapılıyor. Herhangi bir bölgede yasaklanan bir işlem değildir. Her birey kendi seçtiği madencilik yöntemleriyle yasal olarak kazım yapmaya başlayabilir ve kazanç elde edebilir. Bilinen diğer madencilik yöntemi de, GPU madenciliğidir. GPU madenciliğinin çok bilinme sebebi, verimli olması ve maliyetinin çok düşük olmasıdır.

İşlemci, ana kart ve diğer ekipmanlara sahip olmak oldukça iyi bir ortam hazırlamaktır. Yapılacak olan yatırımlar, kişilere fazlasıyla geri kazanç getirecektir. Verimi yüksek olması nedeniyle de, çok tercih edilen madencilik yöntemlerinden biri oluyor. Bulut madenciliği hizmetleri sağlayan şirketler, genellikle GPU ekipmanlarını tercih ediyor. Şirketler genellikle çok fazla sayıda ekipmana sahiptir ve kazançlarını normal insanlardan daha fazla arttırabiliyorlar. Çok büyük ekipmanlara sahip olmak büyük maliyetleri gerektirir.

Yüksek maliyetle hazırlanan ortam, kişilere daha fazla madencilik yapma fırsatı ve kazanç elde etme imkanı sağlar. Çok büyük getiri elde edebilecek bir ekipman hazırlamak, herkesin karşılayacağı bir maliyet değildir. Bulut madenciliği, çağımızın teknolojisinde çok kullanılan ve popüler olan bir yöntemdir. Yormadan ve yorulmadan yapılabilmesi nedeniyle çok tercih ediliyor. Bulut madenciliği, kişilerin veya herhangi bir şirketin kişilere ekipman kiralaması durumudur. Bulut madenciliği yapmak isteyen bireyler, istediği ekipmanları istediği her an kiralayarak kazım işlemleri yapabiliyor.

Elde edilen kazançlardan kiralama gibi masraflar düşülerek elde edilen kar oranı hesaplanabilir. Seçilecek olan kiralama şirketinin iyi seçilmesi oldukça önemlidir. Kötü ve merdiven altı bir kiralama şirketinin seçilmesi, kişilerin dolandırılmasına neden olacaktır. Kiralama sistemine ilgi duyuluyor ve kişiler büyü maliyetleri karşılayamıyorsa, kiralama sistemlerinden faydalanabilir. Kiralama firmaları detaylı olarak araştırılmalı ve daha önce kiralama yapılıp yapılmadığı öğrenilmelidir.

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