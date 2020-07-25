Madencilerin hakkı teslim edildi

Buna göre Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği facia sonrasında işten atılan işçilerin kıdem tazminatları ile iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nca ödenecek. Bu durumdaki 830 işçiye 14 milyon 524 bin liralık kıdem ve 13 milyon 337 bin lira faiz olmak üzere toplam 27 milyon 800 bin lira ödenecek. TKİ’nin ilgili şirketlere rücu hakkı korundu.

FON DESTEĞİNE DEVAM

Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecek. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlarla, ücretsiz izni kullanan işyerlerinde normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı, 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere, 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

UZATMA YETKİSİNE EK SÜRE

Mini istihdam paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma yetkisi genişletildi. Cumhurbaşkanı, 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel bazda ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. İşten çıkarma ve ücretsiz izin için de sürenin 3’er aylık dilimlerle 30 Haziran 2021’ye kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi. Fesih yasağını kaldıran istisnalar ise genişletildi. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir nedenle kapanması, her türlü hizmet alımlarıyla, yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde işçiler işten çıkarılabilecek.

SOSYAL MEDYANIN İLK AYAĞI

Hükümetin sosyal medyayla ilgili hazırladığı düzenlemenin ilk ayağı da istihdam paketiyle yasalaştı. Yasaya eklenen maddeyle TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kuruldu. 17 üyeden oluşacak komisyonun üye dağılımı siyasi parti gruplarının yüzdelik oranına göre belirlenecek. Bu komisyonun yetki ve çalışma alanı, “bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi” olarak hükme bağlandı.

KİMLİK DOĞRULAMA

Yasanın diğer maddeleriyle nüfus işlemlerine, elektronik kimlik doğrulama sistemi eklendi. Toplu taşıma araçlarını engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirmeyenlere bir yıl ek süre tanındı. Ayrıca 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 31 Aralık 2023’e ertelendi.