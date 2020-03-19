Macron, ECB önlemleri için 'tam destek' veriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'da "Bu akşam ECB tarafından alınan istisnai önlemler için tam destek. Bütçe müdahalelerimizle bir adım atmak ve euro bölgesinin kalbinde daha büyük bir mali dayanışma göstermek artık Avrupa devletlerine kalmış" ifadesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi ekonomisini parçalayan salgının yol açtığı finansal routu durdurmak amacıyla Çarşamba günü geç saatlerde yapılan acil toplantıda 750 milyar avro (817,1 milyar dolar) değerinde yeni tahvil alımları başlattı.