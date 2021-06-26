Maceraperest teknolojiler

GENİŞ çaplı aşı çalışmalarına rağmen global koronavirüs pandemisi halen etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlar nedeniyle korkan birçok kişi halen arkadaşlarıyla ya da ailesiyle kapalı mekânlarda değil açık alanda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Pandemi sürecinin değiştirdikleri arasında sosyal etkileşim kurma şeklimiz dışında çalışma hayatımız da var. Pandemi nedeniyle ofise gitmeyen birçok kişi, aylardır sadece evden çalışıyor. Evden çalışmaktan sıkılan kişiler ise kendisini kalabalıktan uzak açık alanlara atıyor. Aynı şekilde pandemi nedeniyle bu yıl tatil alışkanlıkları da tamamen değişmiş durumda. Birçok aile pandemiden dolayı kalabalık bir otele gitmek yerine karavan kiralayarak veya kamp yaparak doğada güvenli şekilde vakit geçirmek ve dinlenmek istiyor.

İster tatil, eğlence, sosyalleşme ister çalışma için olsun; evden uzakta vakit geçiriyorsanız teknolojiden de uzaklaşmak zorunda değilsiniz.

DOĞA İÇİN HAZIRLIK

Gelişen teknolojilerle birlikte, evden uzaklaştığınız zaman hemen hemen hiçbir konuda taviz vermenize gerek yok. Artık hemen her ihtiyacınızı karşılayacak bir taşınabilir cihaza ulaşabiliyoruz. Doğru seçimler yaparak; pandemi riskinden olabildiğince uzak kalabilir, hayatınıza normal bir şekilde devam edebilirsiniz. Burada elbette kilit nokta doğru seçimleri yapabilmek. Bu süreçte ihtiyaçlarınızı önceden iyi şekilde belirlemeniz gerekiyor. Özellikle olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak için iyi bir plan oluşturmak mantıklı olacaktır. Peki evinizden ayrıldığınızda yanınıza neler alabilirsiniz? Bu hafta doğada hayatınızı kolaylaştıracak bazı teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz.

SUYA DAYANIKLI

EĞLENCELİ maceralarınızı dışarıda da müziksiz bırakmak zorunda değilsiniz. Bunun için hazırlanan taşınabilir hoparlör modellerinden JBL Clip 4, toplam sekiz farklı renk seçeneğiyle tarzınızı yansıtabileceğiniz bir seçenek oluyor. Çantaya asılabilecek kadar ufak olmasına rağmen yüksek ses performansı bulunan ürün, telefon ve tabletleriniz ile Bluetooth üzerinden kablosuz olarak bağlantı kuruyor. Su ve toz geçirmezlik özelliğine sahip olan hoparlör, tek bir şarjla 10 saate kadar pil süresi sunuyor. JBL Clip 4, üzerindeki fiziksel tuşlar veya kablosuz bağlandığı cihazlardan yönetilebiliyor 549 TL



MACERA PEŞİNDE



GOPRO aksiyon kameraları için geliştirilen GoPro Adventure Kit, evden dışarıda geçirdiğiniz her anı kayıt altına almanızı kolaylaştırıyor. Şık bir taşıma çantasıyla gelen bu özel kamera seti, üç farklı parçadan oluşuyor. Kamera bağlantısına sahip kafa bandı ile aksiyon anlarına sizin görüş açınız dahil oluyor. Genel özel bağlantı aparatı ile GoPro’lar kask üzerine takılabiliyor. The Handler isimli kamera kolu ise GoPro’ları elde taşımayı ve özellikle denizde kullanmayı kolaylaştırıyor. Bu aparat sayesinde kameralar suda batmıyor. Adventure Kit istenirse farklı markaların aksiyon kameralarıyla da kullanılabiliyor. 795 TL



GÜNEŞ ENERJİSİYLE ŞARJ



DOĞADA vakit geçirmeye karar verdiyseniz mutlaka gittiğiniz yerde enerjiye ihtiyacınız var. İşte tam da bunu sağlamak için hazırlanan TREK500 FORCLAZ, bünyesindeki güneş panelleriyle temiz, sessiz ve ücretsiz olarak elektrik üretebiliyor. Katlanabilir yapısıyla taşımanın kolay olduğu ürün, USB portu üzerinden PowerBank ya da fener gibi cihazlarınızı şarj etmenize imkân veriyor. 15W gücünde olan taşınabilir güneş paneli, aynı anda iki farklı cihazınıza enerji takviyesi yapabiliyor. Bu modelin direkt olarak akıllı telefonlar ile kullanılması tavsiye edilmiyor. Bunun yerine güneş enerjisini direkt olarak taşınabilir şarj cihazınızda depolayabilirsiniz. 370 TL



HER YERE TAŞINABİLİR Wİ-Fİ



DOĞAYA çıktığınız zaman Wi-Fi bağlantınızı geride bırakmak zorunda değilsiniz. İnterneti gittiğiniz her yere taşımanız için hazırlanan gelişmiş seçeneklerden TP-LINK M7350, standart bir SIM kart üzerinden çalışıyor ve 10 farklı cihaza kadar destek verilen yüksek hızlı bir Wi-Fi ağı oluşturuyor. Bu sayede sadece siz değil çevrenizdeki kişiler de Wi-Fi erişimine kavuşuyor. 150 Mbps’ye kadar indirme ve 50 Mbps’ye kadar yükleme hızlarında 4G LTE destekleyen ürün, çok ufak olduğundan rahatlıkla taşınabiliyor. Taşınabilir modem, taşıdığı 2.000 mAh piliyle 8 saate kadar görev yapabiliyor. 715 TL



ENERJİNİZ BİTMESİN



DİZÜSTÜ, tablet ya da akıllı telefon modellerinin enerji ihtiyacını evden uzak olduğunuz durumlarda karşılamak için hazırlanan Baseus Mulight Quick 33W, tam 30.000 mAh kapasiteye sahip. Bu kadar yüksek kapasitesi sayesinde sahibi olduğunuz ürünleri bir değil birden fazla kez şarj edebilecek güçte olan taşınabilir şarj cihazı, bünyesinde her cihaza uyumlu giriş-çıkış portu taşıyor. Birden fazla port sayesinde aynı anda hem tablet hem de telefonunuzu şarj edecek ürün, USB üzerinden lamba gibi diğer elektronik ürünlere sürekli enerji de verebiliyor. 390 TL



PROFESYONELLERE ÖZEL



EVDEN uzaktaki doğa maceralarında güvenilir bir saatiniz olması büyük önem arz ediyor. Bu noktada dikkat çeken Garmin Instinct Solar, yüksek fiyatına rağmen alanındaki en iyi seçeneklerden. Güneş ışınlarını kullanarak şarj olabilen akıllı saat, böylelikle diğer akıllı saatlerden farklı olarak sürekli şekilde görevde kalabiliyor. Doğru şartlar altında şarj etmeyi unutacağınız ürün, GPS, GLONASS ve Galileo destekleriyle konumunuzu hassas şekilde belirleyebiliyor ve tüm hareketlerinizi kayıt altına alabiliyor. 4.306 TL





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