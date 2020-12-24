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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 08:02 | Son Güncelleme:

Macaristan Türkiye'den zırhlı araç alacak

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Macaristan Türkiye'den zırhlı araç alacak
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Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ihtiyaçları kapsamında Türkiye'den 4X4 özelliğe sahip zırhlı araç siparişi verdiklerini söyledi.

Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ülkesinin Türkiye'den 40 adet daha 4x4 zırhlı araç almak için sipariş verdiğini söyledi.

Maroth, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, ordunun savunma gücünü artırmak amacıyla hazırlanan programla 300'den fazla zırhlı araç satın almayı hedeflediklerini söyledi.

Maroth, söz konusu program kapsamda Türkiye'den 40 adet daha 4x4 araç zırhlı araç temin edilmesi konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Araçların önemli bir avantajına dikkati çeken Maroth, "Bu araçların kullanımıyla daha alt birimlerde görevli personeller için de daha yüksek düzeyde koruma sağlanmış olacak." dedi.

Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke olmuştu.

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