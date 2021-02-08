Macar Bakan'dan flaş açıklama: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'yle ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor." dedi.