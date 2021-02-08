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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Macar Bakan'dan flaş açıklama: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor

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Macar Bakan'dan flaş açıklama: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor
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Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, "Türkiye'yle ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'yle ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor." dedi.

Bakan Varanktan yatırım açıklaması
Bakan Varank'tan yatırım açıklaması
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