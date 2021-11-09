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Maaşları 47 bin doları geçiyor... 80 bin kamyon şoförü aranıyordu! Başvuru yağmaya başladı

#Kamyon Şoförü#Tedarik Zinciri#Son Dakika
Maaşları 47 bin doları geçiyor... 80 bin kamyon şoförü aranıyordu Başvuru yağmaya başladı

ABD’de nakliye sektöründe çalışacak 80 bin kamyon şoförüne acil ihtiyaç olduğu belirtilmişti. Yıllık 47 bin dolar kimi zaman bonuslarla 57 bin doları bulan kamyon şoförüne başvuru yapanların sayısı işsiz kalan taksi şoförleri sebebiyle de artmaya başladı.

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Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear, ülkede yaşanan kamyon şoförü açığına dikkat çekmişti. Spear tarafından yapılan açıklamada salgın öncesi kamyon şoförü ihtiyacının 61 binin üzerinde olduğunu, bunun yüzde 30 artarak şu an rekor düzeyde 80 bine çıktığını kaydedilmişti.

TEDARİKİ DE ETKİLİYOR

Salgın sırasında birçok şoförün emekliye ayrılması ve akabinde artan tüketici talepleri nedeniyle şoför açığı bulunduğu bilgisini paylaşan Spear, bunun son aylarda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları da etkilediğini belirmişti.

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Spear, ABD Başkanı Joe Biden’in geçen hafta verdiği California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emrinin iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, eğer oradaki yükü çekecek kamyon ve şoförün yoksa çok fark etmiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Maaşları 47 bin doları geçiyor... 80 bin kamyon şoförü aranıyordu Başvuru yağmaya başladı

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SÜRÜCÜ BULUNAMIYOR, FİYATLAR ARTIYOR

Ülke çapındaki sürücü sıkıntısındaki boşlukları doldurmaya yardımcı olmak için ABD'de eğitim süreci başladı. Bu sürücü sıkıntısı yeni değil, ancak kilitlenmelerin ardından daha da büyüyerek devam etti. 

BBC'nin haberine göre American Trucking Associations (ATA), ABD'de 80.000 kamyoncu açığı olduğunu tahmin ediyor. Bu, endüstri için tüm zamanların en yüksek seviyesi. Ve hiçbir şey değişmezse, açık önümüzdeki on yılda 160.000'e ulaşabilir.

Sürücü eksikliği, limanlardan mağaza raflarına ürün getirmeyi zorlaştırıyor ve kış tatili öncesinde çok çeşitli ürünlerin fiyatlarını artırıyor.

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EĞİTİM ALMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTTI

ABD'nin batı kıyısında mahsur kalan nakliye konteynırlarının görüntüleri ortaya çıktığından beri, Long Island sürücü kursu kamyon şoförleri olarak eğitim almak isteyen ilgili başvuru sahiplerinin sayısının arttığını kaydetti. Ticari ehliyet kurslarına katılmak için bekleme süreleri üçe katlandı.

Pandemi nedeniyle yeni teşvikler ve koşullardaki değişiklik, insanları belki de daha önce sektörle ilgilenmeyen kamyon şoförleri olarak eğitmeye teşvik ediyor. Okulun operasyon müdürü Tejbir Batth, "Bu, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" diyor. 

Maaşları 47 bin doları geçiyor... 80 bin kamyon şoförü aranıyordu Başvuru yağmaya başladı

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New York City pandeminin başlangıcında kapandığında, birçok taksi ve araç çağırma sürücüsü aniden işsiz kaldı. Birçoğu şimdi kamyonculuğa geçmek için adım attı. 

ORTALAMA MAAŞLAR 47 BİN DOLARI GEÇİYOR

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'na göre, Amerika'da bir kamyon şoförünün ortalama maaşı yılda 47.130 dolar. Ancak,  nakliye operatörlerinin bonusları 10 bin doları bulabiliyor.  

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Ancak, sürücü sıkıntısı sadece bir ödeme sorunu değil. Teşviklere rağmen, yeterli sayıda insan kamyoncu olmak istemiyor. Ya da yaparlarsa, genellikle buna bağlı kalmak istemiyor.

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Öte yandan American Trucking Association'a göre, büyük firmalardaki uzun yol sürücüleri için ortalama yıllık ciro oranı yüzde 90'dır. Sürücüler, iş stresli olduğu ve aileden uzun süre ayrı kalmak gibi büyük kişisel fedakarlıkları beraberinde getirdiği için tükendiklerini dile getiriyor.

Maaşları 47 bin doları geçiyor... 80 bin kamyon şoförü aranıyordu Başvuru yağmaya başladı

 

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#Kamyon Şoförü#Tedarik Zinciri#Son Dakika

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