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Maaşlarda önemli kripto para adımı... İki şehirde büyük kavga!

#Bitcoin#Kripto Para#Kripto Para Madenciliği
Maaşlarda önemli kripto para adımı... İki şehirde büyük kavga

Kasım ayında bir sonraki maaşını Bitcoin üzerinden alacağını açıklayan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre yeni kripto para birimi MiamiCoin üzerinden para toplayarak bu konusunda öncü olmak istiyor. Ancak öte yandan New York'ta da kripto para adımları atılıyor. İşte büyük rekabet...

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BBC'ye konuşan Cumhuriyetçi Belediye Başkanı Suarez’e göre, bu yıl deneysel olarak başlattığı MiamiCoin bir gün şehir sakinlerinin belediye vergisi ödemesine son verebilir.

Suarez ayrıca, gelecekte MiamiCoin’in dijital kârından her Miamiliye pay dağıtılabilmesini umuyor. Ancak MiamiCoin, Suarez'in şehri deniz, güneş ve Küba kahvesinin yanı sıra bir kripto para birimi merkezi haline getirme düşüncesinin sadece bir parçası.

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“Ekonomimizi çeşitlendirmek için bize çok eşsiz bir fırsat sunulduğuna inanıyorum” diyor ve ekliyor “Pandemiden önce Miami ekonomisinin yüzde 60’ından fazlası hizmet sektörüne dayalıydı. Bu bizi özellikle Covid-19’a karşı savunmasız bıraktı ve bunu değiştirme şansımı geri çevirmeyeceğim”.

Maaşlarda önemli kripto para adımı... İki şehirde büyük kavga

 

NEW YORK ALTTA KALMADI

Suarez’in ABD’nin kripto sermayesi yarışındaki tek belediye başkanı olmadığını söylemek gerekiyor. Önümüzdeki ay New York Belediye Başkanlığını devralmayı planlayan Eric Adams da bu konuda son derece hevesli.

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Demokrat Partili Adams daha önce, New York'u bir kripto merkezi yapma sözü vermişti. Şehirde çalışanların kripto para birimiyle maaş alabileceğinden ve New York okullarında aynı şekilde ödeme yapılabileceğinden bahsetmişti.

Adams, Suarez’in Twitter üzerinden bir sonraki maaşını yüzde 100 Bitcoin olarak alacağını ilan etmesinden sonra, “Biz New York’ta her zaman büyük oynarız, o yüzden ben başkan olunca ilk üç maaşımı Bitcoin olarak alacağım. New York kripto para endüstrisinin ve diğer hızlı gelişen, yenilikçi endüstrilerin de merkezi olacak. Sadece bekleyin” paylaşımıyla cevap verdi. Adams’ın şehri için desteklediği kripto para birimi ise NYCCoin.

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KRİPTO PARA BİRİMLERİ NELERDİR?

Herhangi bir merkez bankasının veya ödeme sisteminin desteği olmadan, karmaşık yazılım programlarıyla bilgisayarlar tarafından oluşturulan veya “çıkartılan” kripto para birimlerinin ne ifade ettiği kime sorduğunuza bağlı olarak değişiyor. Kimilerince küresel ekonomide devrim yaratmak, ulusal hükümetlerin finans üzerindeki denetimini aşmak ve bu gücü sıradan vatandaşların eline vermek olarak görülüyor.

Diğer taraftansa fidye yazılımlarından uyuşturucu ticaretine kadar yasa dışı faaliyetlere olanak tanıyan riskli ve istikrarsız bir araç olarak değerlendirilebiliyor. Gerekli bilgisayar ekipmanını kurmak için zaman ve parası olan herkes madencilik yapabildiği gibi kendi kripto para birimini de kurabiliyor.

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En iyi bilinen ve en çok ilgi gören kripto para birimi Bitcoin’di. Yıllar içinde o kadar değişken seyretti ki kimilerine servet kaybettirdi. Ancak, ardından birçok başka kripto para birimi kuruldu.

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Maaşlarda önemli kripto para adımı... İki şehirde büyük kavga

 

İKİ ŞEHİR DE CİDDİ

Her iki belediye başkanı da şehirlerini kripto para için bir merkez haline getirmek konusunda ciddi. Suarez Haziran ayında Miami’de bankacılar, teknoloji yöneticileri ve kripto girişimcileri dahil olmak üzere yaklaşık 12 bin kişinin ağırlandığı bir Bitcoin konferansına ev sahipliği yaptı.

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Bir sonraki ise Nisan 2022’de yapılmak üzere şimdiden planlandı. MiamiCoin veya NYCCoin gibi şehir tabanlı bir kripto para birimi fikrini benimsemek, bu sektöre bağlılığı gösteriyor. Herkes MiamiCoin oluşturabilir, yani “madenciliğini” yapabilir.

Bunu yaparken madencilik gelirlerinin bir kısmı doğrudan yapan kişiye kalır. Geri kalanı, CityCoins adı verilen ve kâr amacı gütmeyen bir girişime gidiyor. CityCoins, üretilen MiamiCoin’in yüzde 30'unu Miami şehrine verirken yüzde 70’i tüm MiamiCoin sahiplerine dağıtılır.

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CityCoins'e göre, Ağustos ayında piyasaya sürülen MiamiCoin, madencilik sürecinde yer alan yaklaşık 3 bin 500 kişiye ve şehre 20 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Miami ve Chicago’daki Actuate Law’da finans avukatı olan Dara Tarkowski, MiamiCoin’in kendisinin para olmadığını not etmek gerektiğini belirtiyor: “Daha çok, takas edilmesi ve ardından bir noktada nakde çevrilmesi gereken bir menkul kıymet gibi çalışıyor.”

Tarkowski ayrıca, “Doğal değeri tamamen arz ve talebe dayanmaktadır” diyor. Suarez, MiamiCoin’lerin bir kısmının ilk kez dolara çevrilme sürecinde olduğunu söylüyor. Bu sırada kripto para madencileri, NYCCoin’de şimdiden 25 milyon dolardan fazla para kazandı.

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DİĞER ŞEHİRLERDE DURUM NE?

New York ve Miami’nin dışındaki şehirler şimdilik bu deneyi izliyor. İstikrarsız olmasının yanı sıra kripto para birimlerinin dolandırıcılık gibi başka riskleri de var. Bu yeni gelişmekte olan yatırım sektörüne hangi kuralların uygulanabileceği ise henüz netleşmedi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) siber güvenlik danışmanı John Reed Stark, kripto belediye başkanlarının düşüşe geçebileceğini düşünüyor: “Kripto ile ne yaparlarsa yapsınlar çökecek, yanacak ve bir felaketle sonuçlanacak. Yakında anlayacakları şey, ‘kral çıplak’ olacak.”

Farklı siyasi kanatlardan politikacılar da daha önce kripto parayla ilgili daha katı düzenlemeler için çağrıda bulunmuştu. Başkan Suarez de risklerin farkında olduğunu fakat gerekli özeni gösterdiklerini söylüyor.

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#Bitcoin#Kripto Para#Kripto Para Madenciliği

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