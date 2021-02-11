M3 para arzı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 5 Şubat itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,98 azalışla 3 trilyon 348 milyar 498 milyon 769 bin lira oldu. M3 para arzı, 29 Ocak'ta 3 trilyon 416 milyar 123 milyon 285 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,22 azalarak 285 milyar 533 milyon 934 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 4,59 gerileyerek 697 milyar 50 milyon 907 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,06 artışla 1 trilyon 139 milyar 963 milyon 814 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,83 düşüşle 958 milyar 101 milyon 174 bin lira oldu.