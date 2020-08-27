MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriM3 para arzı azaldı
GeriEkonomi M3 para arzı azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 27.08.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

M3 para arzı azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
M3 para arzı azaldı
Abone Olgoogle-news

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 azalışla 3 trilyon 320 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Ağustos itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,55 azalışla 3 trilyon 319 milyar 950 milyon 888 bin liraya indi. M3 para arzı, 14 Ağustos'ta 3 trilyon 338 milyar 382 milyon 963 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,21 azalarak 361 milyar 85 milyon 768 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,48 artarak 650 milyar 435 milyon 633 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,63 düşüşle 1 trilyon 63 milyar 416 milyon 435 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,05 azalışla 924 milyar 568 milyon 338 bin lira oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle