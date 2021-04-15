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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

M3 para arzı arttı

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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 627 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Nisan itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,43 artışla 3 trilyon 626 milyar 563 milyon 136 bin lira oldu. M3 para arzı, 2 Nisan'da 3 trilyon 611 milyar 18 milyon 325 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,68 azalarak 318 milyar 534 milyon 982 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,74 artışla 739 milyar 339 milyon 918 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 219 milyar 291 milyon 870 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,42 yükselişle 1 trilyon 69 milyar 421 milyon 150 bin lira oldu.

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