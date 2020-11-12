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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

M3 para arzı arttı

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M3 para arzı arttı
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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 576 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Kasım itibarıyla M3 para arzı, yüzde 2,59 artışla 3 trilyon 575 milyar 983 milyon 802 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 30 Ekim'de 3 trilyon 485 milyar 653 milyon 428 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,36 azalarak 324 milyar 745 milyon 698 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 5,86 artışla 780 milyar 382 milyon 137 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,75 artarak 1 trilyon 67 milyar 339 milyon 107 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 5,17 yükselerek 1 trilyon 101 milyar 724 milyon 560 bin lira oldu. 

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