M3 para arzı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Eylül itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,32 artışla 3 trilyon 378 milyar 587 milyon 263 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 18 Eylül'de 3 trilyon 367 milyar 943 milyon 633 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,82 azalışla 339 milyar 34 milyon 298 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,46 yükselişle 687 milyar 817 milyon 352 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,49 azalarak 1 trilyon 73 milyar 291 milyon 769 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,33 yükselerek 970 milyar 582 milyon 565 bin lira oldu.