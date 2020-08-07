M3 para arzı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,24 artışla 3 trilyon 265 milyar 374 milyon 895 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 24 Temmuz'da 3 trilyon 225 milyar 494 milyon 748 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,77 azalarak 382 milyar 588 milyon 66 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 5,95 artarak 581 milyar 820 milyon 736 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,89 azalışla 1 trilyon 61 milyar 128 milyon 666 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,16 yükselişle 887 milyar 69 milyon 329 bin lira oldu.