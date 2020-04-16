M3 para arzı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,31 yükselişle 2 trilyon 874 milyar 234 milyon 42 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 3 Nisan'da 2 trilyon 837 milyar 65 milyon 298 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,77 artarak 289 milyar 331 milyon 801 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 3,07 artışla 422 milyar 57 milyon 520 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,33 artışla 990 milyar 612 milyon 222 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,81 yükselişle 884 milyar 218 milyon 309 bin lira oldu.