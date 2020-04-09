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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

M3 para arzı arttı

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M3 para arzı arttı
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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,07 artışla 2 trilyon 837,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 2,07 yükselişle 2 trilyon 837 milyar 65 milyon 298 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 27 Mart'ta 2 trilyon 779 milyar 649 milyon 100 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,82 artarak 281 milyar 537 milyon 264 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 0,27 artışla 409 milyar 494 milyon 442 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 2,80 artışla 987 milyar 389 milyon 954 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,08 yükselişle 877 milyar 125 milyon 669 bin lira oldu. 

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