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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

M3 para arzı arttı

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M3 para arzı arttı
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En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,16 artışla 2 trilyon 702,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 1,16 yükselişle 2 trilyon 702 milyar 401 milyon 51 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 6 Mart'ta 2 trilyon 671 milyar 314 milyon 723 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,74 artarak 258 milyar 308 milyon 791 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 4,94 yükselişle 392 milyar 887 milyon 731 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,42 artışla 929 milyar 994 milyon 933 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,68 yükselişle 849 milyar 643 milyon 774 bin lira oldu.

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