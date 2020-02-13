M3 para arzı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 7 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,64 yükselişle 2 trilyon 610 milyar 499 milyon 509 bin lira oldu.

M3 para arzı, 31 Ocak'ta 2 trilyon 593 milyar 906 milyon 174 bin lira seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,76 azalarak 246 milyar 290 milyon 477 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,79 yükselişle 343 milyar 649 milyon 275 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,40 artışla 936 milyar 28 milyon 74 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,12 artışla 820 milyar 986 milyon 694 bin lira oldu.