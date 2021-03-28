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Ekonomi
Haber Giriş: 28.03.2021 - 19:57 | Son Güncelleme:

Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

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Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde yapılacak. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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