Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde yapılacak. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edecek.



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