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‘Lüks villa’ dolandırıcısı yakayı ele verdi

#Lüks Villa#Dolandırıcı#ANKARA
‘Lüks villa’ dolandırıcısı yakayı ele verdi

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki lüks villasını satmak için anlaştığı kişinin hareketlerinden şüphelenen avukat Nuran Özdemir’in ihbarı üzerine, ‘dolandırıcılık’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve 6 yıldır 42 ayrı dosyada araması bulunan Erkan Gürsoy (47), polisin 15 günlük takibiyle yakalandı. Ağına düşürüp evlenme teklifini kabul eden kadınları, düğün hediyesi olarak lüks villa ya da daire alma vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şüpheli Erkan Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Erkan Gürsoy kendisini Etham Salomon olarak tanıttı. İsrail vatandaşı olduğunu ve büyükelçilikte görev yaptığını belirterek, villayı da yanında bulunan ve yakında evleneceğini söylediği kız arkadaşına alacağını ifade etti. Erkan Gürsoy ayrıca, Ankara Adliyesi’nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri sürüp, ödeme planı konusunda kolaylık talep etti. Bunun üzerine şüpheye düşen Özdemir, paranın bir kısmını İsrail Büyükelçiliği’nin, bir kısmını da İstanbul Kapalıçarşı’da sarraf olan babasının ödeyeceğini, tapunun da başka birinin üzerine yapılacağını söyleyen kişiyi İsrail Büyükelçiliği’ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine, satıştan vazgeçtiğini bildirdi. Avukat Özdemir daha sonra da polise ihbarda bulundu.

LÜKS RESTORANDA YAKALANDI

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Yaklaşık 15 gün süren takibin ardından cep telefonunun sinyal verdiği lüks bir restorana baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Sorgusunda suçlamaları kabul eden Erkan Gürsoy, tutuklandı.

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#Lüks Villa#Dolandırıcı#ANKARA

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