Lüks restoranları evlere taşıyorlar!

Online siparişte lüks segmente hizmet veren Fuudy, Temmuz 2020’de ilk testi Zorlu Center’daki Cantinery’de yaptı. Test başarılı olunca, düğmeye basıldı. Eylül 2020’de Fuudy ağına 14 restoran girdi. Mirap, “Bugün 450 restoranla çalışıyoruz. Günde 1000 dolayında sipariş alıyoruz” dedi. Baydar ise “7 ayda 3 şehire girdik. Tekil üye sayımız 100 bini aştı. Online yeme-içme siparişi platformları genelde 2-3 kilometreyi aşmayan uzaklıklara göre eve teslim işini ayarlar. Biz 29 kilometrelik mesafeye de eve teslim yapıyoruz. Bu yıl 1 milyon üye ve 100 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ARAÇ İLE TAŞIMA

Fuudy’nin belirli bir hedef kitleye hitap ettiğini belirten Mirap, “Yaygın olan platformların aksine biz araba ile yemek taşıması yapıyoruz. Böylece sıcak-soğuk yemek korumasını daha rahat yapabiliyoruz. Siparişlerin yüzde 90’ını kendimiz teslim ederiz. Fuudy’nin 120 kişilik kadrosunun çoğu sahada çalışıyor” dedi. Mirap bu noktada çağrı merkezlerinin önemine vurgu yaparak, “Çağrı merkezimizdeki arkadaşların garsonlar gibi yemekler konusunda bilgili olması için eğitim veriyoruz” diye konuştu. Türkiye’deki online yemek siparişlerinin yıllık cirosu pandemiyle birlikte son bir yılda neredeyse ikiye katlandı ve 3 milyar doları aştı. Dolayısıyla pazara yeni oyuncular geliyor. Yatırımcı ilgisi noktasında Baydar, şunları söyledi: “Amacımız sadece fon sağlamak olmayacak. Bize vizyon ve güç katacak ortak ve ortaklar düşünebiliriz. Nitekim bu yönde görüşmelerimiz de var.”

BODRUM’DA TEKNEYE SERVİS

- Fuudy, İstanbul’ sonrası, Ankara, İzmir ve Bodrum’da hizmete hazırlanıyor. Bodrum’da tekneye servis de olacak.

- Lüks restoranların yanında kendini kanıtlamış Kanaat Lokantası ve Meşhur Kireçburnu Fırını gibi mekanlar da var.

- Ciro bazında mekanların Fuudy üzerinden sağladıkları gelir şimdilik yüzde 3-5 aralığında. Bu oran hafta sonları yüzde 10’a kadar çıkıyor.

- Fuudy çatısı altındaki markalardan bazıları şunlar: Sunset, Morini, Zuma, Vakko Bistrot, Ulus 29, Delicatessen, Alancha, Lokanta Kru, Da Mario, Mangerie, Antica Locanda, Azur, Divan, Apartıman, Aleta, Bi Nevi Deli, Petra, Sanayi313, Alaf...

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara