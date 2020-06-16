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Hürriyet
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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Lüks otelde SPA bilmecesi

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Lüks otelde SPA bilmecesi
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Bir süre önce icradan satış kararı ile gündeme gelen Hotel Les Ottomans'da şimdi de 'SPA sorunu' yaşanıyor. Ünlü otelin spor salonu ve Spa'sı için yıllık peşin ödeme yapan çok sayıda kişi, otelin açılmayacağı haberini alınca şok geçirdi.

 

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ile eski eşi Ahu Kerimoğlu'nun sahibi oldukları ünlü otel aynı zamanda, restoranları ve Spa'sı ile de öne çıkıyordu. Aralarında iş ve magazin dünyasından bir çok isim, otelin spor salonu ve Spa'sı için yıllık ödeme yaptı. Ödeme tutarları 5 bin TL ile 15 bin TL arası değişti.

1 HAZİRAN'DA AÇILIR BEKLENTİSİ

Üyeler, koronavirüs nedeni ile 23 Mart'tan beri kapalı olan otele 1 Haziran'da yeninden gitti. Ancak aldıkları yanıt şoke etti. Otel görevlileri, üyelere "Otel kısmı, spor salonu ve Spa açılmayacak. Yalnızca restoranların açılacağı söylendi" bilgisini verdi.

ÇALIŞANLAR DA KAYGILI

Otelin spor salonuna üyelik için geçen Şubat ayında 5 bin TL ödediğini söyleyen bir iş insanı ise Hürriyet'e "Salonda bulunan eşyamı dahi almam kolay olmadı. Çalışanlar da kaygılı. Onlar da işsiz kalacakları endişesi taşıyor" dedi. Konu ile ilgili otele ulaşmak istediğimizde ise yanıt alamadık. Otelin telefonlarını uzun süre açan olmadı.

İCRADAN SATIŞI İSTENMİŞTİ

Ünlü otel, geçen yıl sonunda icradan satış kararı ile gündeme geldi. Alacaklı özel bir banka 440 milyon TL muhammen bedel ile oteli satışa çıkardı. Anılan ihaleye günler kala, otelin bağlı olduğu şirket için konkordato talep edilmişti. Anılan davanın duruşması ise 26 Haziran'da görülecek.

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