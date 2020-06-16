Lüks otelde SPA bilmecesi

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ile eski eşi Ahu Kerimoğlu'nun sahibi oldukları ünlü otel aynı zamanda, restoranları ve Spa'sı ile de öne çıkıyordu. Aralarında iş ve magazin dünyasından bir çok isim, otelin spor salonu ve Spa'sı için yıllık ödeme yaptı. Ödeme tutarları 5 bin TL ile 15 bin TL arası değişti.

1 HAZİRAN'DA AÇILIR BEKLENTİSİ



Üyeler, koronavirüs nedeni ile 23 Mart'tan beri kapalı olan otele 1 Haziran'da yeninden gitti. Ancak aldıkları yanıt şoke etti. Otel görevlileri, üyelere "Otel kısmı, spor salonu ve Spa açılmayacak. Yalnızca restoranların açılacağı söylendi" bilgisini verdi.

ÇALIŞANLAR DA KAYGILI



Otelin spor salonuna üyelik için geçen Şubat ayında 5 bin TL ödediğini söyleyen bir iş insanı ise Hürriyet'e "Salonda bulunan eşyamı dahi almam kolay olmadı. Çalışanlar da kaygılı. Onlar da işsiz kalacakları endişesi taşıyor" dedi. Konu ile ilgili otele ulaşmak istediğimizde ise yanıt alamadık. Otelin telefonlarını uzun süre açan olmadı.

İCRADAN SATIŞI İSTENMİŞTİ



Ünlü otel, geçen yıl sonunda icradan satış kararı ile gündeme geldi. Alacaklı özel bir banka 440 milyon TL muhammen bedel ile oteli satışa çıkardı. Anılan ihaleye günler kala, otelin bağlı olduğu şirket için konkordato talep edilmişti. Anılan davanın duruşması ise 26 Haziran'da görülecek.