Lufthansa'dan 1.5 milyar euro zarar

Şirketin giderleri düşürmek için attığı adımlar hasılatında ciddi düşüş yaşanmasının önüne geçemedi. Hava yolu şirketinin hasılatı 1.9 milyar euro olarak

açıklanırken geçen senenin aynı döneminde bu rakam 9.6 milyar euro seviyesindeydi.



Şirket ayrıca hava ulaşımında talebin koronavirüs krizi öncesi seviyelere yükselmesinin 2024 yılını bulacağını tahmin ettiğini de söyledi.