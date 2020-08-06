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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 06.08.2020 - 08:58,Son Güncelleme:

Lufthansa'dan 1.5 milyar euro zarar

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Lufthansa'dan 1.5 milyar euro zarar
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa ikinci çeyrekte 1.5 milyar euro zarar açıkladı.

Şirketin giderleri düşürmek için attığı adımlar hasılatında ciddi düşüş yaşanmasının önüne geçemedi. Hava yolu şirketinin hasılatı 1.9 milyar euro olarak
açıklanırken geçen senenin aynı döneminde bu rakam 9.6 milyar euro seviyesindeydi.

Şirket ayrıca hava ulaşımında talebin koronavirüs krizi öncesi seviyelere yükselmesinin 2024 yılını bulacağını tahmin ettiğini de söyledi.

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