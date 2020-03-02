Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu

Korona virüsünün dünya genelinde ciddi oranda yayılmasıyla, havayolu şirketleri de virüsün görüldüğü ülkelere tek tek uçuşlarını askıya alıyor. Son olarak, Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yönelik uçuşların da ayarlandığı kaydedildi.



Öte yandan, Avusturya Havayolları Mart ve Nisan ayında İtalya seferlerini büyük oranda azaltırken, Brüksel Havayolları Roma, Milano, Venedik ve Bolonya’ya seferlerini Mart ayının 14’üne kadar yüzde 30 oranında durdurdu.