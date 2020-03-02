MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu
GeriEkonomi Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu
Abone Olgoogle-news

Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu.

Korona virüsünün dünya genelinde ciddi oranda yayılmasıyla, havayolu şirketleri de virüsün görüldüğü ülkelere tek tek uçuşlarını askıya alıyor. Son olarak, Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yönelik uçuşların da ayarlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Avusturya Havayolları Mart ve Nisan ayında İtalya seferlerini büyük oranda azaltırken, Brüksel Havayolları Roma, Milano, Venedik ve Bolonya’ya seferlerini Mart ayının 14’üne kadar yüzde 30 oranında durdurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle