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Lufthansa pilotları greve gidiyor

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#Lufthansa#Pilot#Grev
Lufthansa pilotları greve gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:04

Almanya'nın lider hava yolu şirketi Lufthansa'da pilotlar grev yapma kararı aldı. Maaşlarına zam isteyen pilotlar iş bırakarak tepkilerini ortaya koyacak.

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Lufthansa'da pilotlar zam almak için greve gitmeye kadar verdi. Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'da Cuma günü uçuşlarda aksama yaşanabilir.

Lufthansa pilotlarının sendikası olan Vereinigung Cockpit'in yaptığı açıklamaya göre, Lufthansa yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumsuz geçtiğini ve yolcu ve kargo bölümünde görev alan pilotların grev yapacağını belirtti.

5 BİN PİLOT BULUNUYOR

Sendikaya üye olan 5 binden fazla pilot için bu yıl yüzde 5,5 ve sonrasında da enflasyon oranı kadar artış isteniyor.

EUROWINGS PİLOTLARI DA GREV KARARI ALDI

Lufthansa'nın bağlı ortaklığı olan Eurowings'de de pilotlar dün grev kararı aldı. İşverenle müzakere yolunun açık olduğunu belirten pilotlar şirkete bir şans daha vermeyi kararlaştırdı.

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#Lufthansa#Pilot#Grev

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