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HABERLEREkonomi Haberleri

Lufthansa kamu kurtarma paketinin tamamını geri ödedi

#Lufthansa#Almanya#Kredi
Lufthansa kamu kurtarma paketinin tamamını geri ödedi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni tip koronavirüs krizinde iflastan kurtulmak için almak zorunda kaldığı kamu kurtarma paketinin tamamını geri ödedi.

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Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, Alman devletinden Kovid-19 krizinde ihtiyaç duyduğu yardımın kalan 1 milyar avroluk kısmını da Alman Ekonomik İstikrar Fonu’na (WSF) bugün itibarıyla geri ödedi.

Böylece, Lufthansa Grubu, toplamda 9 milyar avroluk kurtarma paketinden kullandığı 3,5 milyar avroluk tüm devlet kredilerini beklenenden daha erken geri ödemiş oldu.

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"100 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERMEYİ ÖNLEDİ"

Açıklamada, “Bu (erken ödeme) öncelikle yolcu talebindeki artış, hızlı yeniden yapılanma ve sermaye piyasalarının şirkete duyduğu güven sayesinde gerçekleşti.” ifadesine yer verildi.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Tüm Lufthansa çalışanları adına Alman hükümetine ve Alman vergi mükelleflerine teşekkür etmek istiyorum. Lufthansa tarihindeki en ciddi finansal krizde bize gelecek için bir perspektif sundular. Bu (kurtarma paketi) 100 binden fazla çalışanın işine son vermeyi önledi.” ifadelerini kullandı.

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EKİM 2020'DE SERMAYE ARTIRIMINA GİTTİ

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Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa Grubu, Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Başta Alman hükümeti olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Belçika hükümetleri 2020’de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı. Şirket, bu kurtarma paketinin sadece bir kısmını kullanmak zorunda kalmıştı.

Salgında yolcu talebinin çok düşmesi nedeniyle, hava yolu şirketlerinin sermaye artırımı yoluyla fon toplaması zorlaşmıştı. Yolcu talebinin toparlanmasıyla Lufthansa Grubu, kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için Ekim 2020’de 2,14 milyar avroluk sermaye artırımına gitmişti.

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ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KÂR AÇIKLADI

Öte yandan, Lufthansa Grubu, Kovid-19 salgınında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini artırmasıyla, 2021'in üçüncü çeyreğinde "Kovid-19 krizinde ilk kez" faaliyet karı açıklamıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş zararı 1,2 milyar avro olan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon avro kar etmişti. Analistler, 33 milyon avro zarar bekliyordu.

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#Lufthansa#Almanya#Kredi

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