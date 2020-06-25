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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketi onaylandı

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Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketi onaylandı
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Avrupa Birliği, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa’yı kurtarma paketini onayladı.

Avrupa Birliği, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı. Alman hükümeti ile AB komisyonu arasındaki Lufthansa yardım paketi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Alman hükümetinin 9 milyar euroluk Alman havayolu şirketi Lufthansa’yı kurtarma paketini onayladı. Onayla birlikte Lufhansa, Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki uçuş haklarını ucuz hava yolu şirketleriyle paylaşacak.

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