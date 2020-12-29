Lufian E-Ticaret Direktörü Levent Elmas oldu!

Online alışverişin gelişen teknoloji sayesinde değişen müşteri alışkanlıklarına hızlıca uyum sağladığının altını çizen Elmas, bu süreçte daha çok insanın online alışverişin rahatlığını deneyimlediğini belirtti. Güçlü e-ticaret alt yapısına sahip olan markaların bu süreci iyi bir şekilde değerlendirdiğini ve e-ticaret hacmini kat kat arttığına değinen Levent Elmas, Lufian’ın 2021 yılında e- ticaret platformunda gerekli geliştirmeleri yapacaklarını, ciro olarak farklılık yaratacaklarına dikkat çekti.

1979 Yılında İstanbul'da doğan M.Levent ELMAS İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. 2014-2016 Yılları arasında İSLETME – MBA’i yapan Elmas, profesyonel iş yaşamına perakendenin güçlü markalarından Tekzen’de başlamıştır. Altınbaş, Gülaylar, Bernardo ve Dagi gibi markalarda E-Ticaret Müdürü olarak görev alan Levent Elmas Lufian’da E-Ticaret Direktörü olarak görevine devam edecek.

1995 yılında İzmir’de kurulan Ne-Saç dünyaca ünlü markalara tasarım ve üretim hizmeti vererek başladığı yolculuğuna, deneyim ve kalitesini birleştirerek 2005 yılından bugüne Lufian markası olarak devam ediyor. Lufian bu gün erkek casual giyimde rahatlık ve şıklığı buluşturan, ürün ve hizmet kalitesini daima yükselterek hem müşterileri hem de çalışanları için değer üreten, sevilen ve tercih edilen bir dünya markası olma yönünde hızla ilerliyor.

Hayatın her alanında erkeklere kendi stillerini yaratma özgürlüğü sunan geniş koleksiyon yapısı sayesinde kalıpların içinde yaşamaktan hoşlanmayan kişilerin kendi farklarını ortaya koymasına imkan sağlıyor.

Türkiye’de ve dünyada hızlı büyümesini sürdüren Lufian her sezon çıkardığı yeni koleksiyonlarla hayata eşlik etmeye devam ediyor.