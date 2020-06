Lübnan'da hizmetçiler işsiz kaldı

Lübnanlıların ev ve iş yerlerinde istihdam ettiği binlerce göçmen, büyüyen ekonomik kriz nedeniyle işsiz kaldı ve sokaklarda yaşamaya başladı.



Uzun yıllardır Mısır, Sudan, Etiyopya, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filipinler gibi ülkelerden gelerek Lübnan'da çalışma imkanı bulan göçmenler, ülkedeki son 30 yılın en büyük ekonomik krizinden nasibini alan kesimin başında geliyor.



Her yıl düzenli olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerine çalışmaya giden binlerce Etiyopyalı kadın da yaşanan krizin en büyük mağdurlarından biri oldu.

Kriz nedeniyle işini kaybeden ve iş verenleri tarafından adeta sokaklara atılan Etiyopyalı göçmenler, son olarak ülkelerinin Beyrut Büyükelçiliği önünde kalmaya başladı.



Lübnanlı yetkililer, Etiyopya Büyükelçiliği önünce toplanan kadınların bir kısmını bölgedeki bir otele yerleştirdiğini duyursa da başını sokacak bir yer bulamayan çok sayıda kadın, büyükelçilik önünde oturma eylemini sürdürüyor.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, nisan başından bu yana Lübnan'dan ülkesine dönmeyi başarabilen Etiyopyalıların sayısı ise sadece 640.



"DÖNÜŞ İÇİN PARAM YOK"



Göçmen çalışanlar konusunda danışmanlık hizmeti veren Lübnanlı Muhammed Bidun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ve iş yerlerinde istihdam edilen göçmen kadınların maaşlarını dolar olarak aldıklarını ve ekonomik kriz nedeniyle Lübnanlıların artık bunu ödeme imkanının kalmadığını belirtti.



Ekonomik krizin görülmeye başladığı Ekim 2019'dan bu yana çok sayıda Etiyopyalı kadının ülkesine dönüş yaptığını dile getiren Bidun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ekonominin daha da kötüleştiğini ifade etti.



Göçmen kadınlardan Elmas Wello da 4 yıldır Lübnan'da çalıştığını ancak ekonomik krizden sonra işini kaybettiğini söyledi.



Ev sahibinin bir ay önce kendisine artık ödeme yapabilecek durumda olmadığı bilgisini verdiğini aktaran Wello, "Burada çalıştığım sürece her ay maaşımı Etiyopya'ya havale ediyordum. Şimdi dönüş için param olmadığı gibi evinde çalıştığım Lübnanlı ailenin de dönüş masraflarımı karşılayacak durumları yok." diye konuştu.



Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre, Lübnan'da ev veya iş yerlerinde istihdam edilen çoğu kadın 250 binden fazla göçmen bulunuyor.



İÇ SAVAŞTAN BU YANA EN BÜYÜK KRİZ



Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.



Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.



Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor.

Resmi kurda bir ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.



15 BİN ETİYOPYALI GÖÇMEN DÖNDÜ



Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da ekonomik zorluklar nedeniyle her yıl on binlerce kişi, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine para kazanmaya gidiyor.

Gidenlerin çoğunluğunu da yasa dışı veya aracı şirketlerin sağladığı imkanlarla yasal şekilde bu ülkelerde çalışmaya başlayan hizmetçi kadınlar oluşturuyor.

Aylık 150 dolar gibi ücretlerle hizmet veren kadınlar, genellikle kazandıkları bu parayı ülkelerindeki aile ve yakınlarına gönderiyor.



IOM verilerine göre, nisanın başından bu yana ekonomik kriz ve Kovid-19 nedeniyle ülkesine dönen Etiyopyalıların sayısı 15 bin 300.