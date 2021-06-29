Lübnan'da halk fiyatlara tepki gösterdi

Lübnan'da ağırlaşan yaşam koşulları bugün de pek çok kentte protesto edildi.



Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, yakıt ve ilaç krizi ile gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışına tepki olarak geçen günlerde başlayan gösteriler devam ediyor.



Başkent Beyrut'ta göstericiler, Kola, Korniş Mezraa, Selim Selam, Karantina, Kaskas bölgelerinde çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapattı.



Beyrut'u güneydeki kentlere bağlayan otoyolun kapatılması ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale ederek yolu açtı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Şehitler Meydanı'nı trafiğe kapatmaya çalışan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ve 3 kişi yaralandı.



Bir grup gösterici de El-Arabi kavşağında yola oturarak geçişlere engel olmaya çalıştı.



Kuzeydeki Trablus'ta göstericiler, uzun süren elektrik kesintilerine tepki olarak Elektrik Şirketinin binasını bastı ancak güvenlik güçleri arbede yaşanmadan göstericileri binadan çıkardı.



Orta kesimde yer alan Beka bölgesinde de Beyrut'u Suriye sınırına bağlayan Eş-Şam otoyolunda benzer olaylar yaşandı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üst düzey komutanlardan oluşan Yüksek Savunma Konseyini, ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün (29 Haziran) toplantıya çağırdı.



LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ



Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.



Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran Lübnan bankaları, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.



Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar geçen günlerde 18 bin liraya çıkmıştı.

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