Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Trablusşam'da onlarca kişi, kent merkezindeki Nur Meydanı'na çıkan yolları araç ve bariyerlerle kapattı. Hayat pahalılığı ve Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini protesto eden göstericiler, Hassan Diyab hükümetinden yağmalanan fonların geri kazanılmasını talep etti.



Göstericilerden Ömer Beddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekrar meydanlara döneceğiz, durum katlanılır gibi değil." dedi.



Beyrut'ta ise göstericiler, Kemil Şemun Stadyum yolu ile Barja kavşağına çıkan otobanı araç lastiği yakarak trafiğe kapattı.



Öte yandan, sosyal medya üzerinden bugün ülkenin tamamında gösteri düzenlenmesi çağrısı yapıldı.



LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM



Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.



Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.



Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.



Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.