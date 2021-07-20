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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Lübnan Merkez Bankası Başkanı ifade verecek

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Lübnan Merkez Bankası Başkanı ifade verecek

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, "zimmete para geçirme" suçlamasıyla ifade verecek. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili olarak daha önce yerel basında, Lübnan Merkez Bankası'ndan yurt dışına para havale ettiği için İsviçre'de hakkında soruşturma açıldığı yönünde haberler yer almıştı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin, "zimmete para geçirmek ve sahtecilik" gibi mali suçlar işlediği şüphesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasına karar verildi.

Lübnan merkezli LBC kanalının haberinde, Başsavcılığın Selame hakkında yürüttüğü soruşturmada baskınlar yaptığı, söz konusu suçların işlendiğini gösteren belge ve deliller topladığı ifade edildi.

AĞUSTOS AYININ BAŞINDA İFADESİ ALINACAK

Selame'nin, "kara para aklama, zimmete para geçirme, sahtecilik, vergi kaçırma ve sebepsiz zenginleşme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ağustos ayı başında ifadesinin alınacağı belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı ile ilgili olarak daha önce yerel basında, Lübnan Merkez Bankası'ndan yurt dışına para havale ettiği için İsviçre'de hakkında soruşturma açıldığı yönünde haberler yer almıştı.

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