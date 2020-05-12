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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Lübnan IMF ile masaya oturacak

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Lübnan IMF ile masaya oturacak
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Lübnan, IMF ile Çarşamba günü detaylı görüşmelere başlayacak.

Hükümete yakın kaynakların yaptığı açıklamaya göre krizle mücadele edebilmek için finansal yardım isteyen Lübnan, Çarşamba günü Uluslararası Para Fonu
(IMF) ile detaylı görüşmelere başlayacak.

Ülkenin istikrarına 1975-90 iç savaşından bu yana en büyük tehdidi oluşturan bir krizle boğuşan Lübnan 1 Mayıs'ta resmi olarak IMF'den yardım istemişti.

Hükümete yakın bir kaynağın açıklamasına göre, taraflar Pazartesi günü Maliye Bakanı Ghazi Wazni'ninde katıldığı bir ön görüşme yaptılar.

Çarşamba günü video konferans olarak düzenlenecek görüşmelere başbakanlık ofisinden, merkez bankasından ve cumhurbaşkanlığından yetkililer katılacak.

Lübnan'ın al-Joumhouria gazetesi kaynaklara dayandırdığı haberde görüşmelerin Pazartesi başladığını bildirdi. Maliye bakanlığı yetkilisi ise habere ilişkin bir açıklama yapmadı.

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