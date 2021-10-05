LPG’li otomobili olanlar dikkat! Avantaj sona mı erdi? İşte uzmanların açıklamaları

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Türkiye’de LPG’ye olan ilgi devam ediyor. Avrupa’da en çok LPG’li otomobil kullanan ülke Türkiye olurken dünyada da Güney Kore’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Çevre duyarlılığından daha çok tasarruflu olmasından dolayı tercih edilen LPG’li otomobillerin tahtı sallanmaya başladı.

LPG fiyatlarının benzin ve motorine göre daha ucuz olması nedeniyle tercih edilse de ibre son yapılan artışla birlikte benzine kaymaya başladı.

BENZİN 8 LİTRE, LPG 11 LİTRE YAKIYOR

Günümüzün İstanbul trafiğinde yeni nesil benzinli araçlar (1600 cc’ye kadar) ortalama olarak 8 litre civarında tüketim yaparken LPG’li otomobiller 11 litreye kadar yakıt harcayabiliyor. İstanbul’da benzin 7.76 liradan LPG ise 5.96 lira seviyesinden satılıyor.

100 kilometrede benzinli otomobil 8 litre yakıt harcaması halinde 62 liralık masraf ortaya çıkarırken LPG’li otomobil aynı şartlarda 11 litre yakmasından dolayı 65 lira harcamış oluyor.

Ayrıca LPG kitinin masrafları da maliyete eklendiğinde avantajı ortadan kalkmış oluyor.

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DÖNÜŞÜM MALİYETİ DE VAR

Benzinli otomobillerin LPG dönüşümleri sanayi ortamlarında gerçekleştiriliyor. Tank, regülatör, enjektör gibi parçalardan oluşan LPG kiti montajı sonrasında ayarlamalar yapılarak otomobil trafiğe çıkmaya hazır hale getiriliyor. Trafiğe çıkmadan önce ise muayene edilip ruhsata LPG ile çalışacağına dair bilgi eklenmesi de gerekiyor. Ortalama olarak bu işlemlerin maliyeti 5 bin lira gibi fiyatlardan başlıyor.

MOTORİN EN TASARRUFLUSU

Motorinle çalışan araçlar yakıt tasarrufunu en yüksek şekilde gerçekleştiriyorlar. Motorinle çalışan 1600 cc’ye kadar olan araçlar İstanbul trafiğinde 100 kilometrede ortalama olarak 7 litre civarında yakıt harcıyor. Motorinin litresi İstanbul’da 7.32 liradan satılıyor. 100 kilometrede 7 litre yakıt harcayan bir otomobilin masrafı 51 lira oluyor. Ancak dizel otomobillerin fiyatları benzinli otomobillere göre yüzde 20-30 civarında daha yüksek seyrediyor.

FESİH AKTAŞ – EPGİS BAŞKANI

LPG DEZAVANTAJLI DURUMA GELDİ

LPG fiyatlarındaki artışa yönelik olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı (EPGİS) Fesih Aktaş “Alternatif yakıt olarak düşünülen LPG, yurt dışındaki fiyat artışları nedeniyle alternatif olma özelliğini yitirmiş oldu. Devlet, LPG’de 1 litrede 1 lira olan vergiden feragat etmesine rağmen fiyatlar yükseldi. Benzin ile LPG arasında fiyat farkı olsa da yakıt sarfiyatı bakımından LPG dezavantajlı duruma geldi.” dedi.

EŞEL MOBİLDE 48 KURUŞ KALDI

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Eşel mobil sistemi ile benzine verilen desteğin bitmesine sadece 48 kuruş kaldığını belirten Aktaş “Benzine 48 kuruş daha ÖTV desteği verilebilir. 49’uncu kuruşun 1 kuruşu pompaya yansıyacaktır. LPG’de verilen destek tamamen bitti ve pompaya zam olarak yansıdı. Benzine gelmesi gereken zam eşel mobil nedeniyle gelmiyor. Eşel mobil sisteminin kalkması halinde benzin fiyatları 10 lirayı bulabilecek” açıklamasında bulundu.

YILMAZ CANDAN – CANDAN MÜHENDİSLİK

FEDA EDİLECEK VERGİ KALMADI

LPG dönüşüm servisi sahibi Yılmaz Candan LPG fiyatlarının artmasını geçici olduğunu söyledi. Candan “Dünya üzerinde pandeminden dolayı LPG ve doğal gaz fiyatları neredeyse 2’ye katlandı. Yazın başından bu yana da pompa fiyatlarına yansıdı. LPG’de devletin eşel mobil için feda edeceği bir vergi kalmadı. Enflasyonu dizginlemek açısından yapılan bir uygulama olan eşel mobil LPG için sona erdi. Eşel mobil varken zam geliyordu ama pompaya yansımıyordu. Kurdan dolayı gelen zamlar pompaya yansımaya başladı” dedi.

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FİYATLARA MÜDAHALE EDİLECEKTİR

Candan “Benzinde eşel mobil sistemi devam ediyor ama onda da çok az bir alan kaldı. LPG fiyatlarına müdahale edilecektir. LPG’nin fiyatı saçma bir duruma ulaştı. İthalatçısı da stokçuluk yapıyor ve bu da fiyatları yükseltiyor. LPG ithalatı düştüğünde fiyatları aşağı çekeceklerdir” açıklamasını yaptı.

SARFİYAT KULLANIMA GÖRE DEĞİŞİR

LPG sarfiyatında kullanıma ve kitin montajına göre değişim olabileceğine değinen Candan “LPG tüketimi benzinle birebir de çıkabilir, benzinden düşük de çıkabilir, yüzde 20 fazla da çıkabilir. Bu kullanım alışkanlığı ve doğru montajla ilgilidir. Esas tasarrufu sağlayacak olan pompa fiyatlarıdır. Fiyatlar aşağı geldiğinde eskiden olduğu gibi yüzde 40’a yakın tasarruf sağlanabiliyor.” dedi.

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SEKTÖRDE İŞLER ZAYIFLADI

Yılmaz Candan, LPG fiyatlarının artmasıyla birlikte kendi işlerinde düşüş olmasa da sektörde bu işi yapan kişilerin iş yapamadığını hatta bazılarının işletmelerini kapatmayı düşündüklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

Biz 4 gün öncesinden randevu verip çalışan bir firmaydık ama şimdi 1 gün sonrasına randevu veriyoruz. İşlerimizde düşüş yok ancak diğer servislerde sorunlar olduğunu duyuyorum”

MÜŞTERİLER HER ŞEYİN FARKINDA

Servisine gelen müşterilerin, benzin fiyatlarının artacağını ve LPG’nin yine avantajlı hale geleceğini belirten Candan “LPG kullanıcıları hiç endişe etmesinler. Benzin ve LPG arasındaki makas yine açılacaktır” yorumunda bulundu.