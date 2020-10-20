LPG teminine ilişkin önemli karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun(EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahipleri, müşterisi olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafineri bölgesi dışındaki LPG taleplerini karşılamak maksadıyla, ilgili rafinerici lisansı sahibinin yıllık LPG üretim kapasitesinin azami yüzde 15'i kadar LPG miktarını toptan alım suretiyle diğer LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilecek.