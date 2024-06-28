×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Londra’da otel yatırımı

Güncelleme Tarihi:

#Kaya Turizm Grubu#Londra#Otel
Londra’da otel yatırımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Kaya Turizm Grubu, yurtdışındaki ilk yatırımını i Londra’nın prestijli bölgelerinden King’s Cross’ta yer alan Great Northern Hotel’i satın alarak yaptı.

Haberin Devamı

B. Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, Great Northern Hotel yatırımıyla ilgili olarak, “İlk yurt dışı otel yatırımımızı Londra’da gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği üzere Londra, dünyanın en onemli iş ve turizm metropollerinden biri. Satın aldığımız otel Londra’da, King’s Cross’ta prestijli bir bölgede bulunmakta olup, İngiltere’nin Avrupa’ya tek demiryolu bağlantısının oldugu St. Pancras istasyonunun hemen yanında yer almakta. Bu otel ile birlikte, türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunup, Türkiye’deki otellerimize gelen yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İngiltere’de bu çapta otel yatırımı yapan ilk Türk turizm firması olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımla birlikte, Türkiye ve İngiltere’de karşılıklı turizm ilişkilerinin güçleneceğine inanıyoruz” diye konuştu. Kaya Turizm Grubu’nun bünyesinde 13 otel ve 10 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaya Turizm Grubu#Londra#Otel

BAKMADAN GEÇME!