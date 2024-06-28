Londra’da otel yatırımı

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B. Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, Great Northern Hotel yatırımıyla ilgili olarak, “İlk yurt dışı otel yatırımımızı Londra’da gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği üzere Londra, dünyanın en onemli iş ve turizm metropollerinden biri. Satın aldığımız otel Londra’da, King’s Cross’ta prestijli bir bölgede bulunmakta olup, İngiltere’nin Avrupa’ya tek demiryolu bağlantısının oldugu St. Pancras istasyonunun hemen yanında yer almakta. Bu otel ile birlikte, türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunup, Türkiye’deki otellerimize gelen yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İngiltere’de bu çapta otel yatırımı yapan ilk Türk turizm firması olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımla birlikte, Türkiye ve İngiltere’de karşılıklı turizm ilişkilerinin güçleneceğine inanıyoruz” diye konuştu. Kaya Turizm Grubu’nun bünyesinde 13 otel ve 10 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.