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Londra'da kritik buluşma! İşte masadaki konu başlıkları...

#Nureddin Nebati#Londra#Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmede Türk ekonomisinin yatırımcılar için avantajlarının neler olduğu paylaşılacak. Aynı zamanda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yatırımcılarla görüşecek. Edinilen bilgilere göre ziyaret 8 Şubat'a kadar devam edecek. Bakan Nebati Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmeler kapsamında Bakan Nebati'nin Türkiye'deki yatırım ortamını ve yatırım fırsatlarını anlatması bekleniyor.

AVANTAJLAR ANLATILACAK

Ziyaretin amaçları arasında yeni ekonomi modelinin tanıtılması ve hedefler de yer alıyor. Bu adımlarla Türkiye'nin ekonomide yol haritasının nasıl şekillendiği anlatılacak. Yabancı yatırımcılara, yeni ekonomi programında devreye giren adımların çıktılarının ne olduğu gösterilecek. Görüşmede Türk ekonomisinin yatırımcılar için avantajlarının neler olduğu paylaşılacak. Aynı zamanda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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YURT İÇİNDE BİRÇOK GÖRÜŞME YAPILDI

Bakan Nebati bu zaman kadar yurt içinde pek çok ekonomist, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldi. Tüm bu gelişmelerde hem yeni ekonomi programı paylaşıldı, hem de iş dünyası bu programa nasıl bakıyor görüşler toplandı.

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#Nureddin Nebati#Londra#Ekonomi

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