Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak
Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre ilana son başvuru tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. İlanın detayları şu şekilde...
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.
Başvuru Süresi : 11 OCAK 2021 - 25 OCAK 2021
Son Başvuru Tarihi : 25 OCAK 2021 Saat:17.00
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 27 OCAK 2021
Giriş Sınavı Tarihi : 29 OCAK 2021
Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi : 01 ŞUBAT 2021
|Fakülte
|Unvan
|Enstitü/Anabilim Dalı/Bölüm
|Kadro Sayısı
|Açıklama
|Tıp
|Profesör
|İç Hastalıkları
|1
|Tıp Doktoru, İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Dr. Öğretim Üyesi
|Hemşirelik
|1
|Hemşire ve iç hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp yetmezliği konusunda araştırmalar yapmış olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Dr. Öğretim Üyesi
|Hemşirelik
|1
|Hemşire ve cerrahi hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp cerrahisi ve mekanik ventilatör konusunda araştırmalar yapmış olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Doçent veya Dr. Öğretim Üyesi
|Hemşirelik
|1
|Hemşire ve psikiyatri hemşireliği doktorasına sahip olmak. Anksiyete bozukluğu olan hastalarda tedaviye
uyum konusunda araştırmalar yapmış olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Öğretim Görevlisi
|Ebelik
|1
|Hemşire ve kadın sağlığı ve doğum hemşireliği doktorası yapıyor olmak. Ebelik alanında en az 10 yıl
deneyim sahibi olmak.
|Eczacılık
|Araştırma Görevlisi
|Farmasötik Toksikoloji
|1
|Eczacı ve Farmasötik Toksikoloji’de yüksek lisans
veya doktora programına kayıtlı olmak veya bu programlardan birine başvurmuş olmak.
|Eczacılık
|Araştırma Görevlisi
|Klinik Eczacılık
|1
|Eczacı ve Klinik Eczacılıkta doktora yapıyor olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Araştırma Görevlisi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|1
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Araştırma Görevlisi
|Ebelik
|1
|Ebelik lisans mezunu ve ebelik ya da doğum ve kadın hastalıklarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Araştırma Görevlisi
|Hemşirelik
|1
|Hemşirelik lisans mezunu ve doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|Sağlık Bilimleri
|Araştırma Görevlisi
|Hemşirelik
|1
|Hemşirelik lisans mezunu ve çocuk sağlığı ve
hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
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