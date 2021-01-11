Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Fakülte Unvan Enstitü/Anabilim Dalı/Bölüm Kadro Sayısı Açıklama

Tıp Profesör İç Hastalıkları 1 Tıp Doktoru, İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 Hemşire ve iç hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp yetmezliği konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 Hemşire ve cerrahi hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp cerrahisi ve mekanik ventilatör konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Doçent veya Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik 1 Hemşire ve psikiyatri hemşireliği doktorasına sahip olmak. Anksiyete bozukluğu olan hastalarda tedaviye

uyum konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Ebelik 1 Hemşire ve kadın sağlığı ve doğum hemşireliği doktorası yapıyor olmak. Ebelik alanında en az 10 yıl

deneyim sahibi olmak.

Eczacılık Araştırma Görevlisi Farmasötik Toksikoloji 1 Eczacı ve Farmasötik Toksikoloji’de yüksek lisans

veya doktora programına kayıtlı olmak veya bu programlardan birine başvurmuş olmak.

Eczacılık Araştırma Görevlisi Klinik Eczacılık 1 Eczacı ve Klinik Eczacılıkta doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Ebelik 1 Ebelik lisans mezunu ve ebelik ya da doğum ve kadın hastalıklarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Araştırma Görevlisi Hemşirelik 1 Hemşirelik lisans mezunu ve doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.