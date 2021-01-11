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Ekonomi
Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

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Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak
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Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre ilana son başvuru tarihi 25 Ocak olarak belirlendi. İlanın detayları şu şekilde...

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,    12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri   Yönergesi’nin   ilgili   maddelerinde   belirtilen   koşullara   göre   öğretim   elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi                                             : 11 OCAK 2021 - 25 OCAK 2021
Son Başvuru Tarihi                                      : 25 OCAK 2021 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr  sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi   : 27 OCAK 2021
Giriş Sınavı Tarihi                                     : 29 OCAK 2021
Nihai Değerlendirme Açıklama Tarihi      : 01 ŞUBAT 2021

FakülteUnvanEnstitü/Anabilim Dalı/BölümKadro SayısıAçıklama
TıpProfesörİç Hastalıkları1Tıp Doktoru, İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak.
Sağlık BilimleriDr. Öğretim ÜyesiHemşirelik1Hemşire ve iç hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp yetmezliği konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık BilimleriDr. Öğretim ÜyesiHemşirelik1Hemşire ve cerrahi hastalıkları doktorasına sahip olmak. Kalp cerrahisi ve mekanik ventilatör konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık BilimleriDoçent veya Dr. Öğretim ÜyesiHemşirelik1Hemşire ve psikiyatri hemşireliği doktorasına sahip olmak. Anksiyete bozukluğu olan hastalarda tedaviye
uyum konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Sağlık BilimleriÖğretim GörevlisiEbelik1Hemşire ve kadın sağlığı ve doğum hemşireliği doktorası yapıyor olmak. Ebelik alanında en az 10 yıl
deneyim sahibi olmak.
EczacılıkAraştırma GörevlisiFarmasötik Toksikoloji1Eczacı ve Farmasötik Toksikoloji’de yüksek lisans
veya doktora programına kayıtlı olmak veya bu programlardan birine başvurmuş olmak.
EczacılıkAraştırma GörevlisiKlinik Eczacılık1Eczacı ve Klinik Eczacılıkta doktora yapıyor olmak.
Sağlık BilimleriAraştırma GörevlisiFizyoterapi ve Rehabilitasyon1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Sağlık BilimleriAraştırma GörevlisiEbelik1Ebelik lisans mezunu ve ebelik ya da doğum ve kadın hastalıklarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık BilimleriAraştırma GörevlisiHemşirelik1Hemşirelik lisans mezunu ve doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık BilimleriAraştırma GörevlisiHemşirelik1Hemşirelik lisans mezunu ve çocuk sağlığı ve
hastalıkları hemşireliğinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

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