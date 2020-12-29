Lokal sanal AVM geliyor

Sanal AVM ile müşteriye markaların internet sitesinden, büyük pazaryerlerinden yapılan e-alışverişte alınan kargo ücreti, hediye paketi, değişim sıkıntısı, kargo gecikmesi gibi sorunları bitirmeyi taahhüt edilecek.

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, her bir AVM için sanal AVM kurmaya hazırlandıklarını belirterek, “İş yerindesiniz akşama ani bir misafir geliyor ya da doğum günü hediyesi almayı unuttunuz ama işten de çıkamıyorsunuz. Size en yakın AVM’nin sanal sitesinden alışverişinizi yapın ücretsiz kuryeyle 4 renk ayakkabı ya da 4 ayrı model seçmeniz için önünüze gelsin. Özenle hazırlanmış paket, işyerinize teslim edilsin. Ya da evinize, gideceğiniz yere. Tüketici sanal AVM ile daha çabuk ve kaliteli hizmet alacak” diye konuştu.



İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Çalışmalarını “Türkiye’den başlayıp dünyaya örnek olacak bir model” olarak tanımlayan Hüseyin Altaş, “İşin seyri değişecek, karlar bölüşülecek. Hizmet ve kalite artacak. Perakende tarafını ikna etmemiz lazım. Çünkü bir bölümü nereden çıktı, diye itiraz ediyor. Bunun hem AVM’ye hem lokal markaya faydası var. Oysa merkezden e-satışta kâr doğrudan tek bir yere gidiyor. Sanal AVM satışında ise hem ana marka hem lokal AVM ve lokal mağaza kazanıyor, kâr üçe bölünüyor” diye konuştu.