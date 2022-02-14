Lojistik sektörü 2022'de ekonominin lokomotifi olabilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli olduSigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu#Semra Aysal
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizin öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşındaKuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşında#Kocaeli
Murat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktıMurat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktı#Büyükçekmece
Dünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadıDünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadı!#Koronavirüs
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Dikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyorDikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyor#Koronavirüs
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLEREkonomi Haberleri

Lojistik sektörü 2022'de ekonominin lokomotifi olabilir

#Sponsorlu İçerik#Lojistik#Ekonomi
Lojistik sektörü 2022de ekonominin lokomotifi olabilir

Alpagu Lojistik Kurucu Ortağı Mehmet Pala lojistik sektörünün ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek lojistik sektörünün 2022’de ekonominin lokomotifi olabileceğini belirtti.

Günümüz küreselleşmiş dünyasının en önemli sektörlerinden biri haline gelen lojistik sektörü gelişimini büyük bir hızla devam ettirerek tüm dünyayı birbirine bağlayan kilit bir noktada yer alıyor.

Alpagu Lojistik Kurucu ortağı Mehmet Pala, ciddi uluslararası ortam ve yurt içindeki salgın gibi sınamalara rağmen büyümesini sürdüren lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve uluslararası alanda, küresel bir üretim merkezi olması öngörülen Türkiye’nin pazardaki payına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alpagu Lojistik Kurucu Ortağı Mehmet Pala, uluslararası ortamdaki ticari gerginlikler ve salgın krizi gibi sınamalara rağmen büyümesini sürdüren lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’nin küresel bu pazardaki payına dair önemli açıklamalarda bulundu.

“LOJİSTİK HER SEKTÖRÜN KİLİT NOKTASIDIR”

 Lojistik sektörünün çoğu zaman nakliye işiymiş gibi algılanmasının ötesinde, aslında daha bütüncül bir süreç yönetimi olduğunu belirten Alpagu Lojistik Kurucu Ortağı Mehmet Pala, Lojistik ticari olarak düşünüldüğünde, bir ürünün üretim noktasından, nihai kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan bütün süreçlerin takip edilmesidir. dedi. 

Lojistik sektörü 2022de ekonominin lokomotifi olabilir

TÜRKİYE LOJİSTİĞİN MERKEZ ÜSSÜ

 Lojistik sektörünün üretim ve depolama aktiviteleriyle sıkı bir bağı olduğunu belirten Pala, “Nakliye, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi süreçleri de kapsayan lojistik , ekonomik kalkınmada önemli bir yere sahiptir. Öte yandan Türkiye’nin Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görmesine dikkat çekerek, jeostratejik konumumuzun ülkemizi önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi üssü haline getiriyor.” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE’NİN GENÇ LOJİSTİK SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik öneminden bahseden Mehmet Pala yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi;

“Ülkemizde lojistik sektörü nispeten genç ama ülkenin ekonomik büyümesine paralel bir şekilde hızla gelişmektedir. Türkiye ekonomisi için, lojistik faaliyetlerin gelişmiş düzeye ulaşması ve dünya standartlarına yaklaşması önem taşımaktadır. Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu itibarıyla yakın çevresinde lojistik hizmeti verebilecek ülkeler bakımından tekel konumundadır ve pandemiyle birlikte yaşadığımız kriz döneminde Türkiye’nin bu konumu bir kez daha dikkat çekmiştir. Özellikle bu dönemde Türkiye’nin lojistik sektöründeki başarısı, bu endüstrinin ekonomik açıdan ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Yapılacak iyileştirmelerle lojistik sektörü Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotifi olabilir.”

Öte yandan Covid-19 pandemi sureci tüm dünya liderlerine ve büyük sanayilere, lojistiğin insani hayat idamesindeki önemini bir kere daha gösterdi. Ülkemiz transit geçiş kavşağı avantajını, imkânları doğrultusunda sonuna kadar hakkıyla yerine getirdi. Ülke yöneticilerimiz ve önde gelenlerimiz tarafından sağlanacak destek, teşvik, imkân ve kolaylık paketleri Türkiye’yi lojistik sektörünün dünya ana üssü olması yolundaki adımlarını hızlandıracaktır. Bu alandaki en küçük yatırım desteği bile lojistik sektörünün dünya pastasında Türkiye’nin payını önemli derecede arttıracaktır.

SEKTÖRDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Pandemi sürecinde lojistik sektöründe küresel bazlı yaşanan sorunların sektörün önemini bir kez daha gösterdiğini ve bu sürecin sektörde ciddi değişiklikler meydana getirdiğini belirten Pala, “Lojistik sektörünün özellikle aşıların taşınmasındaki rolü ile birlikte ne denli önem arz ettiği de anlaşılmış oldu. Yaşanılan bu durumlar, lojistik sektöründeki krize yaklaşım stratejilerinde ciddi ve benzeri görülmemiş değişiklere sebep oldu. Stratejik yaklaşım, geleceği planlama, esneklik ve uyum yeteneği, proaktif davranma gibi faktörlerin lojistik sektörü için önem arz ettiği gözlendi ve geliştirilmeye başlandı. Hayatımıza aniden giren COVID-19’u, hayatımızdan bir anda çıkarmak mümkün olmasa da bu salgınla başa çıkmak için izlenecek yolları ve bu yolları katetmek için gereken adımları biz Alpagu Lojistik ailesi olarak atıyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin lojistik sektöründe altın çağını yaşatmayı, genç ve yenilikçi bakış açımız ile dünya genelinde yerel şirket olarak ülkemizi temsil edip, hizmet etmeyi en önemli misyonumuz olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.


İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Lojistik#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs