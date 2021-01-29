Lojistik merkezle 100 milyar dolara

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine hızla ulaşılması için çalışmalarına devam ediyor.

Pandemiden dolayı küresel talep daralmasına rağmen 2020 yılında ABD’ye yüzde 13.5 artışla 10 milyar 186 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye’nin en önemli 5 pazarından biri olan ABD’ye ilişkin TİM tarafından hazırlanan raporda “Türkiye’nin küresel ticarette en çok konu edilen 1000 ürünün 192’sinde ABD pazarı için önemli bir potansiyeli mevcut” tespitine yer verildi.

Pandemi sürecinin sona ermesinin ardından özellikle ihracatın ABD’ye daha da artması ve ilerleyen dönemlerde 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ABD’de lojistik merkezi açılması amacıyla çalışmalar yapılıyor” denildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, yurtdışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçmesi için bir süredir Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek “Lojistik merkezlerin konumu olarak Batı Afrika ve Kuzey Amerika öne çıktı. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezlerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.