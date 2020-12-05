Lityum üretimi bu ay başlıyor

MİLLETİN YÜZ AKLARI

Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle videokonferans yöntemiyle düzenlenen programda Türkiye’nin farklı bölgelerindeki madencilerle bir araya geldi. Madenciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Dönmez, “Madenciliği, dünyanın en kadim mesleği ve insan emeğine en fazla yaslanan uğraşı olarak görüyorum. Yer altındaki her bir zenginliği cevhere dönüştüren siz madenci kardeşlerimi de birer sanatkâr kabul ediyorum. Sizler, milletimizin yüz akları, hayatımızın her alanına dokunan görünmez kahramanlarsınız” diye konuştu.

ÇEVRE DE BİZİM MADEN DE

Dönmez, “Vatandaşlarımızın haklı kaygılarını, çevre hassasiyetlerini elbette dikkate alıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ‘çevre de bizim, madenler de bizim. Hem madencilik yapacağız, hem de çevreyi koruyacağız’. Maden üretiminin akabinde tekrardan rehabilite edilen sayısız sahamız var” diye konuştu. Dönmez, “Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL’yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu” ifadelerini kullandı.

TEK MERKEZDEN KONTROL

Bakan Dönmez, ithal muadiline göre 10’da 1 maliyetle üretilen yerli ve milli Enerji Otomasyon Sistemi’nin de (EOS) tüm HES’lere uygulanacağını belirterek, “Artık tüm tesislerimizi tek merkezden ve otomatik sistemlerle kontrol edebileceğiz” dedi.

‘MADENCİLER GÜNÜ’NDE YERİN ALTINDA MESAİ

Zonguldak’ta, 1829 yılında bölgede Uzun Mehmet’in taş kömürünü bulması ve 1848’de ise ilk kömür ocaklarının açılmasıyla başlayan kömür üretimi 172 yıldır devam ediyor. Türkiye’nin en büyük taşkömürü havzası olan kentte bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) aralık ayı itibariyle 7 bin 900 işçi çalışıyor. Özel maden şirketlerinde çalışan maden işçileriyle birlikte bu sayı 12 binleri buluyor. Maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne de yerin metrelerce altında çalışarak girdi. Ancak kömür kazarak alınterleriyle ekmek parasını kazanan madenciler, yoğun iş temposundan tüm dünyada kutlanan 4 Aralık Madenciler Günü’nü hatırlamakta güçlük çekiyor. (Gürkay GÜNDOĞAN / DHA)