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Litvanya Savunma Bakan Yardımcısından BAYKAR'a ziyaret

#BAYKAR#Selçuk Bayraktar#Vilius Semeska
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısından BAYKARa ziyaret

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet BAYKAR'ı ziyaret etti. Litvanya'dan gelen heyeti Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar karşıladı.

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Milli S/İHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyetin ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulunuldu. 

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısından BAYKARa ziyaret

Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik.

Litvanya'ya 1 adet BayraktarTB2 sağlayacağız.

Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."

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#BAYKAR#Selçuk Bayraktar#Vilius Semeska

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