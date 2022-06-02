Litvanya Savunma Bakan Yardımcısından BAYKAR'a ziyaret

Milli S/İHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyetin ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulunuldu.
Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik.
Litvanya'ya 1 adet BayraktarTB2 sağlayacağız.
Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."