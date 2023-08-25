Listeler hazır okul alışverişi başlıyor

Haberin Devamı

Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler okul ihtiyaçlarını karşılama telaşına düştü. Bu dönemde veliler ve öğrenciler en uygun alışveriş için alternatifleri araştırıyor. Kırtasiyeciler, marketler ve e-ticaret siteleri pek çok kampanya yaparak tüketiciye cazip seçenekler sunuyor. Hürriyet olarak pazarı araştırdık, okul alışverişinin adreslerine bizzat sorduk.



Önce çatı örgütün görüşlerini alalım dedik. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet F. Şendil’e sorularımızı yönelttik. Şendil geçen seneye göre ürün bazında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir artış olduğunu belirtti. “Bu yıl bir okul çantasının fiyatı 900 ila 1200 lira arasında dolacak” diyen Şendil, “Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor” dedi.

Haberin Devamı

Okul alışverişinin kalbi İstanbul Eminönü’ne bakmadan olmaz. Gördük ki uygun fiyata alışverişini tamamlamak isteyen veliler de Eminönü’nün yolunu tutmuş. Sokaklar kalabalık. Toptan fiyata perakende satışı yapan Tahtakale’deki esnaf, fiyatların geçen seneye göre yüzde 50 ila 60 arttığını ve velilerin artık markadan ziyade en uygun ürüne yöneldiğini söyledi. Tahtakale’de kırtasiye dükkânı işleten Yağız Aslan, “Sezon açıldı, dükkânda hareketlilik başladı ama daha da artması gerekiyor. Artık herkes marketlere gidiyor, bunun önüne geçilmeli. Onlar birkaç ürüne ucuz fiyat yazıyorlar ama aslında çoğu ürün daha pahalı” dedi. Velilerin marketlerden alışverişini tamamladığını bulamadıkları ürün için de kırtasiyecilere yöneldiklerini söyleyen Aslan’a göre esnafın marketle rekabet etmesi zor. Aslan, “Veliler marketlerde olmayan ürünleri almak için geliyor. Çünkü kırtasiyelerde çeşitlilik daha çok” şeklinde konuştu.





‘EN UCUZ BİZDE’ İDDİASI

Eminönü’nün bir başka sokağındaki bir kırtasiye dükkânı vitrindeki fiyatlarla dikkatimizi çekti. 3 liraya kalem, 2 liraya kalem ucu ve silgi, 3 liraya kalemtıraş, 10 liraya kalem kutusu bulmak mümkün. Hayri Yargın, “Biz Türkiye’nin en ucuz kırtasiyecisiyiz diye yola çıktık” diyor. Yargın, “Ürünlerin yüzde 70’i kendi imalatımız yüzde 30’unu da ithal ediyoruz. Müşteriler de burayı uygun olduğu için tercih ediyor. Dar gelirlinin kapısıyız. Satışlar iki haftadır yükseldi, eylül gibi daha da artar” dedi.

Haberin Devamı

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Kırtasiye ürünlerinde sağlık açısından güvenilirlik konusu da öne çıkıyor. TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil’e göre sektördeki ürünlerin yüzde 99’u güvenilir. Şendil, “Ticaret Bakanlığı denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde” (GUBİS) ilan ederek tüketicileri bilinçlendiriyor. Tüketicilerimiz aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeli. Özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Ürünlerin güvensiz olduğu şüphe ediliyorsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikâyette bulunabilir” dedi.

Haberin Devamı

ONLINE ALIŞVERİŞ BÜYÜYOR

IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara okul alışverişinde online alışverişlerin payının yükseldiğini belirtti. Özkara, “Geçtiğimiz yıldan bu yana online kırtasiye satışları yaklaşık yüzde 35 oranında artış gösterdi. Eylül ayıyla birlikte online alışverişe ilgi daha da artacak” diye konuştu. HOPİ tarafından Hürriyet’e yapılan açıklamada ise okul alışveriş hareketliliğin arttığı belirtilerek “Hem işlem hem müşteri sayımız arttı, günlük cirolarımız 1.5 kata kadar artıyor” denildi.