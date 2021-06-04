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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Listeden çıkarıldı... Kapılar açıldı! Almanya'dan flaş Türkiye kararı!

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Listeden çıkarıldı... Kapılar açıldı! Almanya'dan flaş Türkiye kararı!

Almanya, yüksek riskli bölgeler listesini güncelledi. Türkiye'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Kovid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi

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"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu. Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden çıkarıldı.

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