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Lisans alımı entegrasyonu ve bakımı hizmeti alınacak
İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nce yazılım lisans alımları mevcut lisansların entegrasyonu, geliştirilmesi, güncellenmesi ve bakım hizmeti alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
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