Linyit üretimi 4 milyonun üzerinde

Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 86,9, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,8 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 8,6, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ KOKU İTHALATI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 113,7 ARTTI

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 113,7, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,5 arttı. Taşkömürü ithalatı Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 32,2 azaldı.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı ocak-nisan döneminde yüzde 106,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 87,7 iken taşkömüründe yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; nisan ayında taşkömürü teslimatının yüzde 47,9'u termik santrallere, yüzde 24,1'i kok tesislerine, yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,8'i termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayine yapıldı.