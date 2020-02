Linexpo'ya büyük ilgi

5-8 Şubat tarihleri arasında İFM’de gerçekleşen LİNEXPO ( İç Giyim Fuarı ) Kapılarını ziyaretçilerine açtı. Konu ile alakalı TİGSAD ( Tüm İç Giyimcileri Sanayicileri Derneği ) fuar komite başkanı Eşref Geyik şunları söyledi: Bu yıl 5.si düzenlenen Fuarın ilk gününde sunuculuğunu Burcu Esmersoy ‘un üstlendiği 170 firma temsilcisinin katıldığı söyleşide sektörün geleceği ve yapılması gerekenler konuşuldu. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan fuarımız, yeni yılda artması beklenen ihracatımıza büyük bir vesile oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen ziyaretçiler katılımcı firmalarımıza siparişler verdiler. Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelenler firmalarımızla yeni sezon sözleşmeleri yaptılar.



LİNEXPO İHRACATIMIZIN ÖNEMLİ TAŞLARINDAN



Uzun yıllardır hayata geçirdiğimiz ve binlerce insanı ağırladığımız LİNEXPO fuarımız ihracatımızın en önemli enstrümanlarındandır. Nerdeyse iç ve dış piyasanın hareketlenmesine neden olan bu fuar bizim için gerçekten çok önem taşıyor. Her yıl artarak çoğalan ziyaretçi sayısı marka değerimizin artmasına neden oluyor. TİGSAD olarak gerçekleştirdiğimiz ülke ziyaretleri meyvelerini bu fuarda veriyor. Bizim ziyaret ‘de bulunmadığımız yüzlerce ülke fuarın marka bilinirliliği yüzünden bizleri ziyaret ediyor. Her yıl katılımcı firmalarımız üretim tesislerini büyütüyorlar. Geçtiğimiz yıl 7 milyar dolarlık ihracatımız, bu yılki fuarımızdan sonra 8 milyar dolarlık hedefimize ulaşmamızı sağlayacaktır.



SEVGİLİLER GÜNÜ İÇ GİYİMİ HAREKETLENDİRECEK



Bu yıl sevgililer gününde oldukça hareketli günler geçireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü iç giyim piyasamız, yılbaşı ve sevgililer gününde ilk tercih edilen sektörlerin başında yer almaktadır. Çok çeşit ve uygun fiyatlar olduğu için genelde iç çamaşırı hediye almak, insanlara daha cazip geliyor. Renkler ve tasarımlar tüketicinin bizleri tercih etmesini sağlıyor. Özellikle sevgililer gününde iç piyasa oldukça canlanıyor. Her yıl hediye alınan kırmızı iç çamaşırları son 2 yıldır çekiciliğini kaybetti. Artık daha farklı renkler tercih ediliyor. Yeşil, Mavi, Sarı, Ekru, Mor gibi günlük hayatta çok tercih edilmeyen renkler iç giyimde birkaç yıldır kırmızı rengi tahtından indirdi. Bu arada kırmızı rengi de tercih eden diğer ülkelerden çok bizim Türk insanıydı. Yani Türkler artık daha farklı renleri iç giyimde tercih eder oldular. Diyerek sözlerine son verdi’