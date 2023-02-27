Limonların Ayfer annesi... Deprem sonrası zamanla yarıştılar

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Gaziantepli yemek yazarı ve gazeteci Ayfer Tuzcu Ünsal (70), deprem felaketi sırasında Hatay’ın Arsuz ilçesindeydi. Felaketin ardından Arsuzlu üreticilerden bahçelerindeki limonların ağaçta kaldığını öğrendi. Üreticilerin, “Normalde ürünlerimiz Rusya’ya giderdi, artık gitmiyor. Sadece 10 günümüz var, bu 10 gün içerisinde limonun toplanması gerek. Eğer limonlar ağaçta kalırsa, ağaç tekrar çiçek açmaz, seneye ürün vermez” sözlerini duyan Ünsal, hemen harekete geçti. Üretici depremden dolayı evini kaybetmişti, Arsuz’da limonları toplayacak insan bulunamıyordu. Ortada ne limonları kesecek makas ne toplayacak işçi ne doldurulacak meyve kasası ne nakliyeci ne de alıcı vardı.



Kurumsal market zincirleriyle bağlantısı olan kişilerle irtibata geçen Ünsal, sosyal medyadan çağrıda bulundu ve “Arsuz’un limonunu ziyan etmeyelim. İstanbul’da yaşayanlar! Yediğimiz limon o kadar kötü ve kalitesiz ki Arsuz’un limonunu yeseniz, limon yediğinizi anlarsınız” dedi.



ARSUZLULARIN UMUDU OLDU



Sosyal medyadan yaptığı bu çağrı hızlıca yayıldı ve 15 Şubat’ta Metro, Migros, CarrefourSA gibi pek çok market Ünsal’a ulaştı. Migros, 18 Şubat günü narenciye toplayabilmek için gerekli ekipmanları Arsuz’a ulaştırdı. İlk limon kamyonu da 20 Şubat’ta yola çıktı. Hafta sonuna kadar Arsuz’daki limon bahçelerinden 30 ton limon toplandı. Ünsal yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Bu organizasyona giriştikten sonra limonları almak isteyen çok sayıda şirket oldu. Ama imkânsızlıklar vardı. Limon kesecek işçi bulmakta zorluk çektik. Her evde en az bir cenaze vardı, işçiler gelmek istemiyordu. Bir yandan da üreticilerin kimlikleri, cep telefonları enkazda kaldığı için devletin istediği hiçbir belgeyi bulamıyorduk. Fatura kesemiyorduk, irsaliye veremiyorduk. Bu sorunu Migros, Mersin Kadın Kooperatifleri üzerinden halletti. CarrefourSA ise bizi kendi tedarikçisine yönlendirdi. Tüm bu çalışmaların sonunda 24 Şubat’ta Arsuz limonu farklı şehirlerdeki marketlere ulaştı. Evini, işini, arabasını kısaca tüm variyetini kaybetmiş Arsuzluların umudu oldu limon.”