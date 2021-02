LimonHost hosting hizmetlerinin çeşitliliği tüm kullanıcılara hitap ediyor

LimonHost sektörünün öncü isimlerinden biri olarak farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde hazırlanan hosting paketleri ile müşterilerine en uygun fiyatlı ve en kaliteli hizmeti sunuyor. Kullanıcılarına seçtikleri paketler kapsamında ücretsiz domain avantajları sunan LimonHost aynı zamanda dönemsel kampanyaları ile de pazar payını artırmaya devam ediyor.

En Ucuz Domain Name İçin LimonHost Web Sitesini Ziyaret Edin

Büyük küçük tüm markaların internet ortamında var olduğu günümüzde iyi bir domain seçimi markalaşmanın ve yatırımların dönüşümünün artırılmasının anahtarlarından biri haline gelebiliyor. Domain name en basit tanımıyla internet kullanıcılarının web sitelerine ulaşmalarını sağlayan alan adı olup web sitesinin internet ortamındaki adı ve adresi olma özelliğini taşıyor.

0.99 USD’den başlayan domain kayıt fiyatları ile dikkat çeken LimonHost 8 Şubat 2021 tarihinde başlayan kampanyası ile kullanıcılara en ucuz fiyatlarla domain name satın alma imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında .com domain uzantısı en ucuz fiyata kullanıcılara ulaştırılırken yalnızca yeni üyelere özel olarak ilk yıl 3.99 USD üzerinden kayıt yapılabiliyor. Yeni üyelerin alımlarında % 60 indirimin olduğu kampanyadan her yeni üye 1 adet sipariş ile yararlanabiliyor. Domain yenileme ve transferlerde indirim geçerli olmuyor. Tüm alan adı kayıtlarında üyelere ücretsiz e-mail ve hazır web sitesi servisleri sunuluyor.

En ucuz domain firmaları arasında yer alan LimonHost aynı zamanda kullanıcılarına satın aldıkları bir domaini hosting paketlerine ekleme imkanını da sunuyor. Kullanıcılar cPanelarayüzü aracılığı ile diledikleri bir başka alan adına yönlendirebilmelerinin yanı sıra LimonHost’un müşteri paneli içerisinde bulunmakta olan Alan Adı başlığının altında yer alan Transfer Bölümü’den, alan adını ve transfer kodunu yazarak domain transferlerini de kolaylıkla tamamlayabiliyorlar.

Web Hosting Hizmeti Alırken Hıza Ve Kaliteye Dikkat Edin

LimonHost, web sitelerini internet ortamında görülür hale getirmeyi sağlayan web hosting hizmetlerini farklı ihtiyaçlara yönelik farklı alternatifler halinde kullanıcılarına sunuyor. En düşük fiyata en yüksek kaliteyi sunmaya hedefleyen LimonHost’un web hosting paketlerinin tamamında web sitelerinin geliştirilmesini sağlayan otomatik kurulum servisleri ücretsiz eklentiler şeklinde bulunuyor. WordPress, Magento, Opencart, Joomla, Drupal ve Prestashop gibi popüler web barınma uygulamaları son derece hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebiliyor.

LimonHost web hosting paketlerinden kendi ihtiyaçlarına en uygun paketi seçen kullanıcılarına, satın aldıkları paketin içeriğine göre özel bir kapasite ayırıyor. Bu alana yükleniş olan dosyalar, web sunucu sayesinde 7 gün 24 saat dünyanı dört bir tarafındaki kullanıcıların erişime açık oluyor.

Eğer kullanıcıların satın aldığı web hosting paketleri, ücretsiz alan adı hizmetini kapsıyorsa öncelikli olarak alan adı kayıt işlemleri tamamlanıyor. Bu aşamada kullanıcının seçtiği LimonHost web hosting paketi ücretsiz domain adı kaydıyla birlikte tanımlanıyor. Ardından DNS kayıtları eklenerek alan adının sayısal bir veri haline dönüşmesi sağlanıyor. Bu kayıtların dünyanın birçok yerinde bulunan DNS sunucuları ile eşitlenmesiyle birkaç dakika içinde işlem tamamlanmış oluyor. Tüm bu aşamaların ardından LimonHost tarafından kullanıcının ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler e-posta ile gönderiliyor. Ücretsiz domain olarak .me uzantılı alan adı sunuluyor ve kullanıcılar yalnızca ilk yıl ücretsiz domain kaydedebiliyor. Hangi web hosting paketini seçmeleri gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcılar LimonHost’un canlı destek hattı aracılığıyla satış temsilcilerinden destek alabiliyorlar.

Bu bir ilandır.